В России тысяча ТРЦ на пороге банкротства из-за роста ставки Центробанка

В РФ из-за увеличения ключевой ставки ЦБ до 21% и оттока арендаторов владельцы тысячи ТРЦ оказались под угрозой банкротства

Центробанк России (Фото - cbr.ru)

В РФ владельцы тысячи торговых центров могут оказаться на грани банкротства из-за повышения ключевой ставки Центрального банка до 21%. Об этом вице-президент российского Союза торговых центров Павел Люлин рассказал российскому изданию Коммерсант.

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По его словам, после увеличения ставки до 21% банки начали посылать клиентам сообщения о существенном росте стоимости уже выданных кредитов.

Ситуация усугубляется массовым уходом арендаторов и значительным повышением налогов, что создает серьезные финансовые риски для владельцев около тысячи торговых центров.

Рост количества проблемных активов неизбежен, отмечает заместитель генерального директора Российского аукционного дома Ольга Желудкова. Она отмечает увеличение вероятности дефолта среди заемщиков.

По данным российского Сбербанка, под залогом у него находится коммерческая недвижимость на 1,7 трлн рублей, половина из которой – торговые объекты. Большинство этих объектов имеют кредиты с плавающей ставкой, что повышает финансовое давление на их владельцев.

Центральный банк страны 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. На ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится в декабре, регулятор может поднять ставку до 23%, прогнозирует главный аналитик российского Совкомбанка Михаил Васильев.