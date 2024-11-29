У Росії тисяча ТРЦ на порозі банкрутства через зростання ставки Центробанку

У РФ через збільшення ключової ставки ЦБ до 21% та відтік орендарів власники тисячі ТРЦ опинилися під загрозою банкрутства

Центробанк Росії (Фото - cbr.ru)

У РФ власники тисячі торгових центрів можуть опинитися на межі банкрутства через підвищення ключової ставки Центрального банку до 21%. Про це віцепрезидент російської Спілки торгових центрів Павло Люлін розповів російському виданню "Коммерсант".

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За його словами, після збільшення ставки до 21% банки почали надсилати клієнтам повідомлення про суттєве зростання вартості вже виданих кредитів.

Ситуація ускладнюється масовим відходом орендарів і значним підвищенням податків, що створює серйозні фінансові ризики для власників близько тисячі торгових центрів.

Зростання кількості проблемних активів є неминучим, зауважує заступниця генерального директора Російського аукціонного дому Ольга Желудкова. Вона наголошує на збільшенні ймовірності дефолту серед позичальників.

За даними російського Сбербанку, під заставою у нього знаходиться комерційна нерухомість на 1,7 трлн рублів, половина з якої — торгові об'єкти. Більшість із цих об'єктів мають кредити з плаваючою ставкою, що підвищує фінансовий тиск на їх власників.

Центральний банк країни 25 жовтня підвищив ключову ставку з 19% до 21%. На найближчому засіданні ради директорів ЦБ, яке відбудеться в грудні, регулятор може підняти ставку до 23%, прогнозує головний аналітик російського Совкомбанку Михайло Васильєв.