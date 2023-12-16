В России в пятый раз за полгода повысили учетную ставку

16% – это самая высокая ключевая ставка с 2014 года в России

Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Совет директоров Центрального банка России поднял ключевую ставку до 16% – в пятый раз за полгода. Об этом сообщают российские СМИ.

16% – это самая высокая ключевая ставка с 2014 года.

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При этом в российском ЦБ предупредили, что "будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, внутренних и внешних рисков".

"Россия заканчивает год с самой высокой ключевой ставкой с 2014 года. Но тогда, как и весной 2022 года, Центробанк быстро снизил ставку, а сейчас об этом речь не идет. Напротив, Центробанк всячески убеждает рынок, что на этот раз высокие ставки сохранятся надолго", – пишет The Moscow Times.

Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, требуя от ЦБ более жесткой политики. В ноябре инфляция оказалась максимальной с апреля 2022 года, а замедление недельной инфляции в начале декабря – лишь эпизодом: на второй неделе декабря рост цен снова ускорился, напоминает издание.

При этом экономика растет "существенно быстрее" прогнозов.

Центробанк также недоволен по-прежнему высокими темпами роста кредитования, особенно в корпоративном секторе.