У Росії вп'яте за пів року підвищили облікову ставку

16% – це найвища ключова ставка з 2014 року у Росії

Центробанк Росії (Фото - cbr.ru)

Рада директорів Центрального банку Росії підняла ключову ставку до 16% – вп'яте за пів року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

16% – це найвища ключова ставка з 2014 року.

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Водночас в російському ЦБ попередили, що "прийматимуть подальші рішення щодо ключової ставки з урахуванням фактичної та очікуваної динаміки інфляції, розвитку економіки, внутрішніх та зовнішніх ризиків".

"Росія закінчує рік із найвищою ключовою ставкою з 2014 року. Але тоді, як і навесні 2022 року, Центробанк швидко знизив ставку, а зараз про це не йдеться. Навпаки, Центробанк всіляко переконує ринок, що цього разу високі ставки збережуться надовго", – пише The Moscow Times.

Інфляція та інфляційні очікування залишаються високими, вимагаючи від ЦБ жорсткішої політики. У листопаді інфляція виявилася максимальною з квітня 2022 року, а уповільнення тижневої інфляції на початку грудня – лише епізодом: на другому тижні грудня зростання цін знову прискорилося, нагадує видання.

Водночас економіка зростає "істотно швидше" за прогнози.

Центробанк також незадоволений, як і раніше, високими темпами зростання кредитування, особливо в корпоративному секторі.