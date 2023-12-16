У Росії вп'яте за пів року підвищили облікову ставку
Рада директорів Центрального банку Росії підняла ключову ставку до 16% – вп'яте за пів року. Про це повідомляють російські ЗМІ.
16% – це найвища ключова ставка з 2014 року.
Водночас в російському ЦБ попередили, що "прийматимуть подальші рішення щодо ключової ставки з урахуванням фактичної та очікуваної динаміки інфляції, розвитку економіки, внутрішніх та зовнішніх ризиків".
"Росія закінчує рік із найвищою ключовою ставкою з 2014 року. Але тоді, як і навесні 2022 року, Центробанк швидко знизив ставку, а зараз про це не йдеться. Навпаки, Центробанк всіляко переконує ринок, що цього разу високі ставки збережуться надовго", – пише The Moscow Times.
Інфляція та інфляційні очікування залишаються високими, вимагаючи від ЦБ жорсткішої політики. У листопаді інфляція виявилася максимальною з квітня 2022 року, а уповільнення тижневої інфляції на початку грудня – лише епізодом: на другому тижні грудня зростання цін знову прискорилося, нагадує видання.
Водночас економіка зростає "істотно швидше" за прогнози.
Центробанк також незадоволений, як і раніше, високими темпами зростання кредитування, особливо в корпоративному секторі.
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