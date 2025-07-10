В России зафиксировали самый большой за три года скачок инфляции – причина в коммуналке

Российские тарифы на коммунальные услуги выросли до 15% и спровоцировали инфляционный скачок

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Инфляция в России с 1 по 7 июля составила 0,79%, что является самым высоким недельным приростом индекса потребительских цен с весны 2022 года. Об этом сообщил Росстат.

Весной 2022 года цены в России стремительно росли из-за паники на фоне угрозы экономического кризиса и обвала рубля на фоне полномасштабной войны в Украине.

Даже в период ускорения инфляции в конце 2023-го – начале 2024 года недельный прирост в стране не превышал 0,5%.

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Нынешний рост цен в РФ объясняется исключительным повышением тарифов на коммунальные услуги. В прошлом году за аналогичный период цены выросли на 0,66%.

Правительство страны планировало, что тарифы вырастут в среднем на 11,9%, но регионы получили возможность устанавливать свои расценки, и многие воспользовались этим.

По данным Росстата, в среднем по стране тарифы на коммунальные услуги выросли на 13-15%.

В то же время за пределами коммунальных услуг цены на потребительском рынке в России практически не изменились. Из остальных товаров и услуг растут цены на лекарства, бензин (+0,27%), транспорт и гостиницы.