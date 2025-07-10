У Росії зафіксували найбільший за три роки стрибок інфляції – причина в комуналці

Російські тарифи на комунальні послуги зросли до 15% і спровокували інфляційний стрибок

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Інфляція в Росії з 1 по 7 липня склала 0,79%, що є найвищим тижневим приростом індексу споживчих цін із весни 2022 року. Про це повідомив Росстат.

Навесні 2022 року ціни в Росії стрімко зростали через паніку на тлі загрози економічної кризи та обвалу рубля на тлі повномасштабної війни в Україні.

Навіть у період прискорення інфляції наприкінці 2023-го – на початку 2024 року тижневий приріст у країні не перевищував 0,5%.

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Цьогорічне зростання цін у РФ пояснюється винятковим підвищенням тарифів на комунальні послуги. Торік за аналогічний період ціни зросли на 0,66%.

Уряд країни планував, що тарифи зростуть у середньому на 11,9%, але регіони отримали змогу встановлювати свої розцінки, і багато хто скористався цим.

За даними Росстату, в середньому по країні тарифи на комунальні послуги зросли на 13-15%.

Водночас за межами комунальних послуг ціни на споживчому ринку в Росії практично не змінилися. З решти товарів та послуг зростають ціни на ліки, бензин (+0,27%), транспорт і готелі.