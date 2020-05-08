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В СБУ рассказали о результатах обысков, связанных с коррупцией в налоговой

В СБУ рассказали о результатах обысков, связанных с коррупцией в налоговой
08.05.2020, 20:13

В СБУ отчитались о блокировании счетов на 630 млн грн

Служба безопасности Украины провела обыски, в результате которых прекращена незаконная деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы (ГНС) и транзитно-конвертационных групп. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в течение последних нескольких дней:

- арестованы счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость на общую сумму примерно 600 млн грн;

- в сотрудничестве с Государственной службой финмониторинга заблокированы деньги на банковских счетах причастных к схеме субъектов - почти 30 млн грн;

- объявлено о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем ГНС.

  • В СБУ напоминают, что 7 мая сотрудники службы провели более 100 одновременных обысков у фигурантов дел, связанных с работой и "крышеванием" конвертационных центров. В частности, обыск был и в квартире бывшего главы ГНС Сергея Верланова.
  • Позже в СБУ рассказали, что обыск у Верланова проходил в рамках дела о легализации денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Анна Андреева
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