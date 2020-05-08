В СБУ рассказали о результатах обысков, связанных с коррупцией в налоговой

Служба безопасности Украины провела обыски, в результате которых прекращена незаконная деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы (ГНС) и транзитно-конвертационных групп. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, в течение последних нескольких дней:
- арестованы счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость на общую сумму примерно 600 млн грн;
- в сотрудничестве с Государственной службой финмониторинга заблокированы деньги на банковских счетах причастных к схеме субъектов - почти 30 млн грн;
- объявлено о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем ГНС.