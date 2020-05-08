В СБУ рассказали о результатах обысков, связанных с коррупцией в налоговой

Служба безопасности Украины провела обыски, в результате которых прекращена незаконная деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы (ГНС) и транзитно-конвертационных групп. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в течение последних нескольких дней:

- арестованы счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость на общую сумму примерно 600 млн грн;

- в сотрудничестве с Государственной службой финмониторинга заблокированы деньги на банковских счетах причастных к схеме субъектов - почти 30 млн грн;

- объявлено о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем ГНС.

В СБУ напоминают, что 7 мая сотрудники службы провели более 100 одновременных обысков у фигурантов дел, связанных с работой и "крышеванием" конвертационных центров. В частности, обыск был и в квартире бывшего главы ГНС Сергея Верланова.

Позже в СБУ рассказали, что обыск у Верланова проходил в рамках дела о легализации денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.