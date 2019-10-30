В Слуге народа рассказали об "абонплате" за РРО в смартфоне

Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц: такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года. Об этом в интервью LIGA.net рассказала представительница парламентской фракции “Слуга народа” и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа.

“Рассказы о том, что РРО обойдется предпринимателям в 50 000 – 70 000 гривень – это точно неправда. Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – порядка 1 000 грн в месяц. Даже для ФОП первой группы с оборотом 300 000 грн это не такие большие деньги”, - сказала Пидласа.

интервью Роксоланы Пидласы для LIGA.net "Слуга народа" Роксолана Пидласа: о налогах для ФОП, кассовом майдане и полиграф-скандале. Чем закончится скандал в Слуге народа вокруг коррупционных схем на оценке недвижимости, что будет с депутатами, которых подозревают во взяточничестве и как изменится жизнь украинских ФОПов после недавних налоговых изменений? Полный текст

По ее словам, предпринимателей никто не заставляет пользоваться приложением ГНС – также можно подключиться к альтернативным вариантам от других поставщиков.

“Могу привести пример с подачей отчетности: это можно делать через электронный кабинет в ГНС, можно – через более удобные сторонние сервисы, необязательно платные”, – отметила депутат.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал принятые ерховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2 – 4 группах плательщиков Единого налога.

Бизнесменам разрешили использовать программные РРО

После принятия законопроектов в первом чтении, представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес.

Подробнее об РРО в сматрфоне читайте здесь >>>, о налоговых изменениях для ФОП здесь >>>, полный текст интервью Роксоланы Пидласы о скандале во фракции Слуга народа и проверках на полиграфе, налогах и системе Prozorro - здесь >>>.