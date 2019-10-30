В Слуге народа рассказали об "абонплате" за РРО в смартфоне

Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц: такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года. Об этом в интервью LIGA.net рассказала представительница парламентской фракции “Слуга народа” и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа.
“Рассказы о том, что РРО обойдется предпринимателям в 50 000 – 70 000 гривень – это точно неправда. Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – порядка 1 000 грн в месяц. Даже для ФОП первой группы с оборотом 300 000 грн это не такие большие деньги”, - сказала Пидласа.
По ее словам, предпринимателей никто не заставляет пользоваться приложением ГНС – также можно подключиться к альтернативным вариантам от других поставщиков.
“Могу привести пример с подачей отчетности: это можно делать через электронный кабинет в ГНС, можно – через более удобные сторонние сервисы, необязательно платные”, – отметила депутат.
Подробнее об РРО в сматрфоне читайте здесь >>>, о налоговых изменениях для ФОП здесь >>>, полный текст интервью Роксоланы Пидласы о скандале во фракции Слуга народа и проверках на полиграфе, налогах и системе Prozorro - здесь >>>.