Масштабы перегрева российской экономики стали рекордными, по крайней мере, за последние 16 лет

набіулліна набиуллина Фото EPA

Резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике практически исчерпаны, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, информируют росСМИ.

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По ее словам, сейчас экономика находится в состоянии "перегрева", масштабы которого стали рекордными, по крайней мере, за последние 16 лет.

При этом, что российский ВВП увеличивается на 5% благодаря триллионным вливаниям в производство оружия одновременно ускоряется инфляция: темпы роста цен в июле превышали 9% год к году стали самыми высокими с февраля 2023 года.

"Это говорит о том, что "экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. При этом возможностей увеличить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось. Дефицит кадров и мощностей для производства может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. По сути это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет лишь ценой глубокой рецессии", – заявила Набиуллина.

По словам главы Центробанка РФ, чтобы предотвратить такой сценарий, Центробанк пошел на новое повышение ключевой ставки, которая и без того находилась на самом высоком уровне с первых месяцев войны.

"Хотя предложение товаров и услуг будет расширяться, это будет происходить не так быстро, как сейчас растет спрос", — предупредила Набиуллина.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

Высокая инфляция, которую не удается сбить, – один из признаков перегрева экономики в России, по мнению европейских чиновников.