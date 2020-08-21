В Украине большой потенциал для увеличения минималки – Шмыгаль

Рост минимальной зарплаты до 6000 грн произойдет в конце января-начале февраля 2021 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Укринформ.

По словам премьера, сейчас украинская экономика "охлаждается" из-за низкой инфляции и замедления спроса на продовольствие. Простимулировать ее "разогрев" смогут проведенная индексация пенсий и увеличение "минималки".

Шмыгаль считает, что рост минимальной зарплаты до 6000 грн простимулирует посленовогоднее падение спроса.

"Это (рост минимальной зарплаты, – ред.) сразу несколько показателей. Выведение в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда в Украине в целом. Это поддержка людей с малой зарплатой в бюджетной сфере", – заявил премьер.

Он также отметил, что в Украине большой потенциал для увеличения "минималки" из-за отставания от стран ЕС. По словам премьера, второе увеличение показателя планируется на июль 2021 года.

Шмыгаль также считает, что рост минимальной зарплаты до 5000 грн никак не отразится на экономике. Однако, по его словам, нет единого мнения, станет ли рост минимальной зарплаты до 6000 грн шоком для предпринимателей.

В июле Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа.

В начале августа президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о повышении с 1 сентября минималки до 5 000 грн. Депутаты планируют рассмотреть законопроект на внеочередной сессии 25 августа.

В Минфине заявляют, что повышение минималки всего на 300 грн обойдется бюджету в 3 млрд грн за три месяца.

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Александр Мясищев

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