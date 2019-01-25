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25.01.2019, 11:53

В Украине будет две модели выплат субсидий - Рева

В Украине будет две модели выплат субсидий - Рева

Безналичная и наличная модели выплаты субсидий будут действовать одновременно, сообщил глава Минсоцполитики

Безналичная и наличная модели выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг могут функционировать параллельно. Об это сообщил министр социальной политик Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

По словам Ревы, с января 2019 года в Украине начали выплачивать субсидии в безналичной форме для тех домохозяйств, которым ее назначили в начале текущего года.

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Эта система предусматривает перечисление сумм субсидий на специальные счета, из которых будут выплачиваться жилищно-коммунальные услуги, и дальнейшую выплату в наличной форме всех сэкономленных средств после окончания отопительного сезона.

Вместе с тем, в марте запланирована выплата субсидий в наличной форме тем гражданам, которым назначили субсидию в октябре прошлого года. Этот вариант предусматривает выплату наличными всей суммы назначенной субсидии людям для уплаты ими жилищно-коммунальных услуг, сказал Рева.

"По окончанию отопительного сезона, проведя оба варианта предоставления субсидий, состоится ревизия эффективности обоих вариантов и по результатам этого будет решено, который будет оставлен. Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта - и безналичный, и наличный", – заявил Рева.

"Те люди, которые получили субсидию наличными, и будут добросовестно платить, останутся на наличной форме, а те, кто сорвали сроки оплаты либо не уплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий", - уточнил он

Напомним, в конце декабря 2018 года Кабмин утвердил механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.

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Теги: монетизация субсидий, Минсоцполитики, модели выплат субсидий
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