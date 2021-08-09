В Украине нет богатых. К среднему классу себя причисляют только 1% домохозяйств – Госстат

При оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу. Об этом свидетельствуют данные отчета "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, опубликованного Государственной службой статистики.

По данным отчета, в категории "зажиточные" стоит прочерк, т.е. к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Значительная часть украинцев – 31,9% – не считают себе бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу.

Большинство домохозяйств - 67,1% – относят себя к категории бедных.

Только 1,6% украинцев указывают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".

Материальное положение осталось без изменений у 43,6% украинцев, "скорее ухудшилось" – у 29,5%, ухудшилось – у 21,2%.

В следующие 12 месяцев 7,1% домохозяйств уверены, что их материальное положений улучшится, останется без изменений – 47,4%, ухудшится – 44,3%. Чуть более 1% не смогли спрогнозировать изменения своего достатка.

Отчет Госстата составлен на основе данных выборочного исследования материальных условий домохозяйств.

По итогам первой половины 2020 года уровень бедности в Украине составлял 51%. Такую оценку Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ.

С 1 мая в Украине начали действовать новые условия предоставления субсидий, в связи с этим в Министерстве социальной политики рассказали о том, какие категории граждан не будут иметь права на получение такой помощи.

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Роман Брыль

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