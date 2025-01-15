В Украине открылось на 119 000 больше ФОП, чем закрылось за год

Больше всего предпринимателей в Украине занято в компьютерном программировании

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В Украине зарегистрировано 1,7 млн частных предпринимателей (ФОП) на 1 января 2025 года, что на 7,5% (118 943) больше, чем на начало 2024 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

"Количество зарегистрированных ФОП в 2024 году не уменьшилось, ... а возросло. Это с учетом закрытых и соответственно исключенных из реестра (в связи с детинизацией и закрытием "спящих") ФОП", — прокомментировал Гетманцев.

В топ-5 видов экономической деятельности и по численности ФОП:

компьютерное программирование (147 800 ФОП);

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями (91 200);

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (75 200);

услуги парикмахерских и салонов красоты (71 600);

розничная торговля с лотков и на рынках (59 400).

Компьютерное программирование хоть и остается наиболее популярным видом экономической деятельности по численности зарегистрированных ФОП, за 2024 год их количество уменьшилось на 1,6% (-2400).

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За 2024 год доля ФОП, где руководителем является женщина, продолжала увеличиваться, достигнув почти паритета с мужчинами. На 1 января 2025 года количество ФОП, открытых женщинами, составляло 49,4%, мужчинами – 50,6%. Год назад пропорция была 47,5% на 52,5%, а два года назад – 45,9% на 54,1%.

Чуть больше половины зарегистрированных ФОП приходится на:

Киев – 14,3% всех зарегистрированных ФОП;

Днепропетровская обл. – 8,2%;

Харьковская обл. – 7,6%;

Львовская обл. – 7,4%;

Киевская обл. – 6,6%;

Одесская обл. – 6,5%.

За прошлый год количество зарегистрированных ФОП увеличилось больше в Киевской (+11,%), Волынской (+12,1%), Ровенской (+12,4%) областях. Уменьшилось число зарегистрированных ФОП ожидаемо в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. При этом количество зарегистрированных ФОП, например в Луганской области (36 200), все еще больше, чем в Черниговской, Сумской, Кировоградской областях.