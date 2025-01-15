В Україні відкрилося на 119 000 більше ФОПів, ніж закрилося за рік

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В Україні зареєстровано 1,7 млн приватних підприємців (ФОП) на 1 січня 2025 року, що на 7,5% (118 943) більше, ніж на початок 2024 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Державної служби статистики.

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"Кількість зареєстрованих ФОПів у 2024 році не зменшилася, ... а зросла. Це з врахуванням закритих і відповідно виключених з реєстру (у зв'язку з детінізацією та закриттям "сплячих") ФОПів", – прокоментував Гетманцев.

П'ятірка видів економічної діяльності та за чисельністю ФОПів:

комп'ютерне програмування (147 800 ФОП);

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (91 200);

інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (75 200);

послуги перукарень та салонів краси (71 600);

роздрібна торгівля з лотків та на ринках (59 400).

Комп'ютерне програмування хоч і залишається найбільш популярним видом економічної діяльності за чисельністю зареєстрованих ФОПів, за 2024 рік їх кількість зменшилася на 1,6% (-2400).

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За 2024 рік частка ФОПів, де керівником є жінка, продовжувала збільшуватися, майже досягнувши паритету з чоловіками. Станом на 1 січня 2025 року кількість ФОПів, відкритих жінками, становила 49,4%, чоловіками – 50,6%. Рік тому пропорція становила 47,5% на 52,5%, а два роки тому – 45,9% на 54,1%.

Більша частина зареєстрованих ФОПів містяться:

Київ – 14,3% усіх зареєстрованих ФОПів;

Дніпропетровська обл. – 8,2%;

Харківська обл. – 7,6%;

Львівська обл. – 7,4%;

Київська обл. – 6,6%;

Одеська обл. – 6,5%.

За минулий рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася більше у Київській (+11,%), Волинській (+12,1%), Рівненській (+12,4%) областях. Зменшилася кількість зареєстрованих ФОПів очікувано у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Водночас кількість зареєстрованих ФОПів, наприклад у Луганській області (36 200), все ще більша, ніж у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях.