В Украине стали чаще выявлять подозрительные финансовые операции. Открыты дела на 62 млрд

За год количество сообщений о возможных подозрительных финансовых операциях выросло на 23%

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Государственная служба финансового мониторинга за 2024 год получила 1,74 млн сообщений о финансовых операциях, требующих проверки, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Из них более 1000 материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн, сообщает платформа Опендатабот.

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В большинстве случаев (99%) запрос проверить финансовые операции исходит от банков.

Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные. Пороговые – те, сумма которых равна или превышает 400 000 грн и имеют признаки финансирования сепаратизма, терроризма, подсанкционных лиц или компаний, фальсификации внешнеторговых операций. Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств банка относительно операций своего клиента.

Большинство сообщений (82% на сумму 1,44 млрд грн), которые Госфинмониторинг получил для проверки в прошлом году, касались именно пороговых операций.

По результатам рассмотрения Госфинмониторинг направил больше всего материалов для дальнейшего расследования в Нацполицию – 31% (323 дела). Еще 27% (289) — в СБУ и 15% (156) — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн.

С начала полномасштабной войны в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ГБР (11%, или 118 материалов). В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза — до 95 дел.

Меньше всего материалов поступило в Офис генпрокурора — 7% (71). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.