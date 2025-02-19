В Україні почали частіше виявляти підозрілі фінансові операції. Відкрито справ на 62 млрд грн

За рік кількість повідомлень про можливі підозрілі фінансові операції зросла на 23%

Фото: depositphotos.com

Державна служба фінансового моніторингу за 2024 рік отримала 1,74 млн повідомлень про фінансові операції, що вимагають перевірки, це на 23% більше, ніж у попередньому році. З них понад 1000 матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їхня загальна сума склала 62,59 млрд грн, повідомляє платформа Опендатабот.

Найчастіше (99%) запит перевірити фінансові операції походить від банків.

Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Порогові – ті, сума яких дорівнює або перевищує 400 000 грн і мають ознаки фінансування сепаратизму, тероризму, підсанкційних осіб чи компаній, фальсифікації зовнішньоторговельних операцій. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів банку щодо операцій свого клієнта.

Більшість повідомлень (82% на суму 1,44 млрд грн), які Держфінмоніторинг отримав для перевірки торік, стосувалися саме порогових операцій.

За результатами розгляду Держфінмоніторинг надіслав найбільше матеріалів для подальшого розслідування до Нацполіції – 31% (323 справи). Ще 27% (289) – у СБУ та 15% (156) – у НАБУ. Сумарно всі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.

З початку повномасштабної війни у 3,3 раза збільшилася кількість матеріалів, які Держфінмоніторинг спрямовує до ДБР (11%, або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, спрямованих до Податкової, скоротилася у 2,5 раза — до 95 справ.

Найменше матеріалів надійшло до Офісу генпрокурора — 7% (71). Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів.