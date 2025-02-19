В Україні почали частіше виявляти підозрілі фінансові операції. Відкрито справ на 62 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу за 2024 рік отримала 1,74 млн повідомлень про фінансові операції, що вимагають перевірки, це на 23% більше, ніж у попередньому році. З них понад 1000 матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їхня загальна сума склала 62,59 млрд грн, повідомляє платформа Опендатабот.
Найчастіше (99%) запит перевірити фінансові операції походить від банків.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Порогові – ті, сума яких дорівнює або перевищує 400 000 грн і мають ознаки фінансування сепаратизму, тероризму, підсанкційних осіб чи компаній, фальсифікації зовнішньоторговельних операцій. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів банку щодо операцій свого клієнта.
Більшість повідомлень (82% на суму 1,44 млрд грн), які Держфінмоніторинг отримав для перевірки торік, стосувалися саме порогових операцій.
За результатами розгляду Держфінмоніторинг надіслав найбільше матеріалів для подальшого розслідування до Нацполіції – 31% (323 справи). Ще 27% (289) – у СБУ та 15% (156) – у НАБУ. Сумарно всі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.
З початку повномасштабної війни у 3,3 раза збільшилася кількість матеріалів, які Держфінмоніторинг спрямовує до ДБР (11%, або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, спрямованих до Податкової, скоротилася у 2,5 раза — до 95 справ.
Найменше матеріалів надійшло до Офісу генпрокурора — 7% (71). Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів.
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