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В Украине впервые с 2017 года закрылось больше ФОПов, чем открылось. В чем причина

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 12:30
В Украине впервые с 2017 года закрылось больше ФОПов, чем открылось. В чем причина - Фото
Фото: depositphotos.com

За две недели февраля закрылось более 36 000 ФОПов, открылось – 25 700. Впервые с января 2017 года, когда началась волна ликвидации "спящих ФОПов", количество прекративших деятельность физлиц-предпринимателей превысило число новых зарегистрированных ФОПов, свидетельствуют данные Opendatabot.  

В январе 2022 года открылось 23 900 ФОПов, закрылось 23 200. 

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Текущее снижение количества ФОПов можно объяснить тремя факторами, прокомментировал агентству Українські Новини глава Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников.  

Первый – вступление в силу с 1 января закона об обязательном использовании кассовых аппаратов (РРО) для ФОП 2-4 группы. 

Второй – неблагоприятный информационный фон о возможной полномасштабной войне РФ против Украины. 

Третий – энергетический кризис, который привел к увеличению оплаты за коммунальные услуги и аренду помещения. 

Также новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысили налоги для ФОПов на упрощенной системе налогообложения.  

В Украине впервые с 2017 года закрылось больше ФОПов, чем открылось. В чем причина

С 1 января 2022 года ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОПов. 

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Роман Брыль
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Opendatabot кассовые аппараты ФОПы спящие ФОПы РРО/ПРРО
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