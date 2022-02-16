В Украине впервые с 2017 года закрылось больше ФОПов, чем открылось. В чем причина

За две недели февраля закрылось более 36 000 ФОПов, открылось – 25 700. Впервые с января 2017 года, когда началась волна ликвидации "спящих ФОПов", количество прекративших деятельность физлиц-предпринимателей превысило число новых зарегистрированных ФОПов, свидетельствуют данные Opendatabot.

В январе 2022 года открылось 23 900 ФОПов, закрылось 23 200.

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Текущее снижение количества ФОПов можно объяснить тремя факторами, прокомментировал агентству Українські Новини глава Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников.

Первый – вступление в силу с 1 января закона об обязательном использовании кассовых аппаратов (РРО) для ФОП 2-4 группы.

Второй – неблагоприятный информационный фон о возможной полномасштабной войне РФ против Украины.

Третий – энергетический кризис, который привел к увеличению оплаты за коммунальные услуги и аренду помещения.

Также новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысили налоги для ФОПов на упрощенной системе налогообложения.

С 1 января 2022 года ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОПов.

В Украине зарегистрировано 84 804 новых ФОПа в 2021 году, что является самым высоким показателем регистраций с 2017 года. ФОПы заплатили 34,8 млрд грн единого налога в госбюджет в 2021 году, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

9 февраля 2022 года Кабинет министров освободил физлиц-предпринимателей из сел и поселков от обязательной установки кассовых аппаратов (РРО).

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Роман Брыль

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