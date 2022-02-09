Кабмин освободил сельских ФОПов от использования кассовых аппаратов. Есть исключение

Кабинет министров освободил физлиц-предпринимателей из сел и поселков от обязательной установки кассовых аппаратов (РРО). Об этом сообщил Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина.

"Поселки, как и села, вывели из-под обязательной фискализации. Соответствующее постановление принято КМ. Установка ФОПами РРО в селах и поселках не является обязательной", – написал Гетманцев в своем telegram-канале.

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Существует исключение: сельские ФОПы должны установить кассовые аппараты, если они занимаются продажей продукции подакцизных групп.

С 1 января ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОП.

Обязательное применение РРО должно было вступить в силу еще с 2021 года, но 1 декабря 2020 года парламент под давлением протестующих отложил эту норму на один год.

26 января 2022 года Даниил Гетманцев заявил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением "SaveФОП" и отменять или переносить норму об обязательном применении РРО физическими лицами-предпринимателями второй - четвертой групп.

В первой декаде января ФОПы зарегистрировали более 200 000 кассовых аппаратов.

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Роман Брыль

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