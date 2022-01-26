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Гетманцев отклонил требования SaveФОП об отмене РРО

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 11:44
Гетманцев отклонил требования SaveФОП об отмене РРО - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением "SaveФОП" и отменять или отсрочивать норму об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО) физическими лицами-предпринимателями второй-четвертой групп.

"Дискуссия должна проходить как дискуссия, а не выкручивание рук и охлократия, когда, выводя на улицы несколько тысяч человек, заставляют принимать решения не в пользу 40 миллионов. Право на тень, право не платить налоги – у кого такие права есть?" – сказал депутат на брифинге, комментируя протесты возле Верховной Рады. Гетманцев назвал организаторов протеста "подонками", которые просто обманывают предпринимателей.

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Гетманцев сказал, что парламент готов дать поблажку предпринимателям и минимизировать штрафы за неиспользование кассового аппарата , но "никаких переносов, никаких отсрочек и отмен" не будет.

"Единственное, что мы сделаем – тем, кто установит РРО немедленно, до февраля месяца, мы штрафы на 2022 год фактически минимизируем. Я уже подал такую поправку, она пошла в законопроект об индустриальных парках", – рассказал депутат.

Он подчеркнул, что РРО используются во всех цивилизованных странах, "даже в Российской Федерации", и все правительства Украины с 2010 года хотели, но не решались ввести их, потому что это непопулярная реформа.

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По данным Гетманцева, на конец января ФЛП установили уже около 330 000 регистраторов.

Законопроект №5866-1, который ФЛП требуют принять, позволяет предпринимателям-упрощенцам продавать дешевые товары (стоимостью до одной минимальной зарплаты) без применения РРО или ПРРО, а более дорогие – по желанию.

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Андрей Водяный
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Даниил Гетманцев SaveФОП
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