Гетманцев отклонил требования SaveФОП об отмене РРО
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением "SaveФОП" и отменять или отсрочивать норму об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО) физическими лицами-предпринимателями второй-четвертой групп.
"Дискуссия должна проходить как дискуссия, а не выкручивание рук и охлократия, когда, выводя на улицы несколько тысяч человек, заставляют принимать решения не в пользу 40 миллионов. Право на тень, право не платить налоги – у кого такие права есть?" – сказал депутат на брифинге, комментируя протесты возле Верховной Рады. Гетманцев назвал организаторов протеста "подонками", которые просто обманывают предпринимателей.
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Гетманцев сказал, что парламент готов дать поблажку предпринимателям и минимизировать штрафы за неиспользование кассового аппарата , но "никаких переносов, никаких отсрочек и отмен" не будет.
"Единственное, что мы сделаем – тем, кто установит РРО немедленно, до февраля месяца, мы штрафы на 2022 год фактически минимизируем. Я уже подал такую поправку, она пошла в законопроект об индустриальных парках", – рассказал депутат.
Он подчеркнул, что РРО используются во всех цивилизованных странах, "даже в Российской Федерации", и все правительства Украины с 2010 года хотели, но не решались ввести их, потому что это непопулярная реформа.
По данным Гетманцева, на конец января ФЛП установили уже около 330 000 регистраторов.
Законопроект №5866-1, который ФЛП требуют принять, позволяет предпринимателям-упрощенцам продавать дешевые товары (стоимостью до одной минимальной зарплаты) без применения РРО или ПРРО, а более дорогие – по желанию.
- С 1 января 2022 года ФЛП обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программные РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ожидает штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФЛП.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада собиралась на внеочередное заседание, чтобы перенести это требование на 2023 год, но не набрала достаточного количества голосов, даже чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение.
- Обязательное применение РРО должно было вступить в силу еще с 2021 года, но 1 декабря 2020 года парламент под давлением протестующих отложил эту норму на один год.
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