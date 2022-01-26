Гетманцев отклонил требования SaveФОП об отмене РРО

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением "SaveФОП" и отменять или отсрочивать норму об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО) физическими лицами-предпринимателями второй-четвертой групп.

"Дискуссия должна проходить как дискуссия, а не выкручивание рук и охлократия, когда, выводя на улицы несколько тысяч человек, заставляют принимать решения не в пользу 40 миллионов. Право на тень, право не платить налоги – у кого такие права есть?" – сказал депутат на брифинге, комментируя протесты возле Верховной Рады. Гетманцев назвал организаторов протеста "подонками", которые просто обманывают предпринимателей.

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Гетманцев сказал, что парламент готов дать поблажку предпринимателям и минимизировать штрафы за неиспользование кассового аппарата , но "никаких переносов, никаких отсрочек и отмен" не будет.

"Единственное, что мы сделаем – тем, кто установит РРО немедленно, до февраля месяца, мы штрафы на 2022 год фактически минимизируем. Я уже подал такую поправку, она пошла в законопроект об индустриальных парках", – рассказал депутат.

Он подчеркнул, что РРО используются во всех цивилизованных странах, "даже в Российской Федерации", и все правительства Украины с 2010 года хотели, но не решались ввести их, потому что это непопулярная реформа.

По данным Гетманцева, на конец января ФЛП установили уже около 330 000 регистраторов.

Законопроект №5866-1, который ФЛП требуют принять, позволяет предпринимателям-упрощенцам продавать дешевые товары (стоимостью до одной минимальной зарплаты) без применения РРО или ПРРО, а более дорогие – по желанию.

С 1 января 2022 года ФЛП обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программные РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ожидает штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФЛП.

17 декабря 2021 года Верховная Рада собиралась на внеочередное заседание, чтобы перенести это требование на 2023 год, но не набрала достаточного количества голосов, даже чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение.

Обязательное применение РРО должно было вступить в силу еще с 2021 года, но 1 декабря 2020 года парламент под давлением протестующих отложил эту норму на один год.

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Андрей Водяный

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