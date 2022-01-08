Штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут отстрочить до 1 февраля – Гетманцев

Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Соответствующие изменения в законодательство предлагает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

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"Я уже предложил соответствующую поправку. Думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022 года", — сказал он.

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17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общепите и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в ВР законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№4439). Депутаты его поддержали.

21 сентября 2021 года начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО.

1 декабря 2021 года глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года.

17 декабря 2021 года на внеочередном заседании ВР депутаты должны были рассмотреть законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов №6376, но его не включили в повестку дня.

23 декабря правительство освободило от кассовых аппаратов продавцов в сельской местности.

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Наталия Софиенко

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