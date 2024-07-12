В Украине замедлился рост экономики из-за отключений электроэнергии — Минэкономики
ВВП Украины вырос на 1,1% (±1%) в июне по сравнению с июнем прошлого года. За первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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Основным фактором замедления темпов роста экономики стали отключения электроэнергии, объясняют в министерстве.
"В течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей. Однако благодаря высокому уровню адаптивности к сложным условиям и опыту реагирования на такие вызовы украинская экономика продолжила рост", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
Среди факторов, которые способствовали экономическом росту, министр назвала высокие темпы экспорта металлургической продукции, раннее начало сбора урожая озимых культур, стабильную работу морского коридора.
В июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле, строительстве, животноводстве.
Ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики требует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы производственной активности. Также негативными факторами остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда.
Динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года соответствует обновленному правительственному прогнозу, согласно которому рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.
- В первом квартале реальный ВВП Украины вырос на 6,5% – Госстат.
- 1 июля 2024 года Минэкономики заложило в прогнозы резкое ускорение роста ВВП с 2026 года.