В Украине замедлился рост экономики из-за отключений электроэнергии — Минэкономики

Отключения электроэнергии ослабляют экономическую активность как предприятий, так и потребителей

Фото: Sergey Kozov/EPA

ВВП Украины вырос на 1,1% (±1%) в июне по сравнению с июнем прошлого года. За первое полугодие рост ВВП оценивается на уровне 4,1% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Основным фактором замедления темпов роста экономики стали отключения электроэнергии, объясняют в министерстве.

"В течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей. Однако благодаря высокому уровню адаптивности к сложным условиям и опыту реагирования на такие вызовы украинская экономика продолжила рост", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Среди факторов, которые способствовали экономическом росту, министр назвала высокие темпы экспорта металлургической продукции, раннее начало сбора урожая озимых культур, стабильную работу морского коридора.

В июне сохранилась положительная динамика во внутренней торговле, строительстве, животноводстве.

Ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также последствия разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление энергетики требует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы производственной активности. Также негативными факторами остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда.

Динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года соответствует обновленному правительственному прогнозу, согласно которому рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.