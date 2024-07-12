В Україні сповільнилося зростання економіки через відключення електроенергії — Мінекономіки

Відключення електроенергії послаблюють економічну активність як підприємств, так і споживачів

Фото: Sergey Kozov/EPA

ВВП України зріс на 1,1% (±1%) у червні порівняно з червнем минулого року. За перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1% (±1%) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Основним чинником сповільнення темпів зростання економіки стали відключення електроенергії, пояснюють у міністерстві.

"Протягом червня економіка функціонувала у складних умовах відключень електроенергії, що послаблювало економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте завдяки високому рівню адаптивності до складних умов та досвіду реагування на такі виклики українська економіка продовжила зростання", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед факторів, які сприяли економічному зростанню, міністерка назвала високі темпи експорту металургійної продукції, ранній початок збирання врожаю озимих культур, стабільну роботу морського коридору.

У червні збереглася позитивна динаміка у внутрішній торгівлі, будівництві, тваринництві.

Ключовими нерозв'язаними проблемами залишаються високі ризики безпеки та наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребує часу та ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи виробничої активності. Також негативними чинниками залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці.

Динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.