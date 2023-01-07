В Украине значительно увеличился спрос на валюту: у НБУ назвали причины

Национальный банк Украины увеличил продажу валюты из резервов, потому что в конце 2022 года спрос на валюту на межбанковском рынке существенно увеличился, сообщает пресс-служба НБУ.

"Увеличение интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связано прежде всего с сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов в конце года", – говорится в сообщении.

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На валютный рынок также влиял высокий спрос бизнеса и населения на импорт альтернативных источников энергии и увеличение импорта топлива для их работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного террористическими атаками России на критическую инфраструктуру Украины, отметили в НБУ.

По данным НБУ, с 26 по 30 декабря НБУ купил $9,6 млн, а продал $1,102 млрд. В период со 2 по 6 января 2023 года он купил на межбанке $7,85 млн, а продал $682,6 млн.

В целом за 2022 год Нацбанк купил $3,27 млрд и 111 млн евро, а продал $26,38 млрд и 1,79 млрд евро.

5 января Минэкономики оценило падение ВВП Украины по итогам 2022 г. на уровне 30,4%.

5 января НБУ обнародовал рейтинг украинских банков.

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Наталія Софієнко

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