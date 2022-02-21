В Украину за семь лет зашло $38 млрд иностранного капитала. Из-за России вывели $12 млрд
Чистые поступления иностранного капитала в экономику Украины составили $37,8 млрд в период 2015-2021 годов. Из них прямые инвестиции – $15,8 млрд, по государственным облигациям – $8,5 млрд, по кредитам МВФ – $7 млрд, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Из-за угрозы вторжения России из Украины вывели $12,5 млрд иностранного капитала, добавил глава Совета.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
По последним расчетам Офиса Президента, в этом году Украина теряет ежемесячно около $2-3 млрд из-за ситуации с возможным вторжением.
Речь идет об остановленных инвестициях, дополнительной инфляции, потерях в туристической сфере, сокращении авиаперевозок, спекулятивном давлении на финансовые рынки, которое блокирует займы и оказывает давление на курс гривни, добавил Данилишин.
"С другой стороны, Украина имеет накопленный опыт борьбы со значительными кризисами, которые страна переживала в 1998-1999, 2008-2009, 2014-2015 и в 2020-2021 годах. Этот опыт, несомненно, важен и ценен, потому что он научил правильно реагировать на негативные события, происходящие как в мировой экономике, так и на внутренней политико-экономической арене", – резюмировал глава Совета НБУ.
- В конце января 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что спровоцированная Россией экономическая паника стоит Украине $4-5 млрд. 17 февраля премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что под давлением информационных угроз инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины. 21 февраля в Офисе президента озвучили финансовые потери Украины из-за новостей о войне.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии