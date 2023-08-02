В Венгрии отменили ограничения цен. Некоторые продукты подорожали на десятки процентов

Правительство Венгрии со вторника, 1 августа, отменило ценовые ограничения на основные пищевые продукты, действовавшие полтора года. По данным портала Telex, после этого цены на некоторые товары за одну ночь выросли на десятки процентов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Журналисты указывают, что это не правило – в некоторых магазинах цены на отдельные продукты оказались даже ниже, чем раньше.

О решении отменить ценовые ограничения на пищевые продукты стало известно в июне. На такой шаг правительство пошло после замедления инфляции, хотя страна до сих пор является региональным лидером по темпам роста цен – они там выше, чем в Украине.

В рамках борьбы с инфляцией правительство также обязало магазины еженедельно продавать несколько товаров со скидками 15%. С июня это требование охватывало товары в 20 категориях (тогда скидка составляла 10%), а с августа к ним добавились продукты, на которые ранее распространялись ценовые ограничения. Вне акционного предложения их запрещено продавать дороже закупочной стоимости.

Также в Венгрии с июля действует система онлайн-мониторинга цен, призванная повысить конкуренцию на рынке и тем самым снизить цены на продукты.