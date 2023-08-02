В Угорщині скасували обмеження цін. Деякі продукти за ніч подорожчали на десятки відсотків

Уряд Угорщини з вівторка, 1 серпня, скасував цінові обмеження на основні харчові продукти, які діяли півтора року. За даними порталу Telex, після цього ціни на деякі товари за одну ніч зросли на десятки відсотків.

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Журналісти вказують, що це не є правилом – у деяких магазинах ціни на окремі продукти виявились навіть нижчими, ніж раніше.

Про рішення скасувати цінові обмеження на харчові продукти стало відомо в червні. На такий крок уряд пішов після сповільнення інфляції, хоча країна досі є регіональним лідером за темпами зростання цін – вони там вищі, ніж в Україні.

У межах боротьби з інфляцією уряд також зобов'язав магазини щотижня продавати кілька товарів зі знижками 15%. З червня ця вимога охоплювала товари у 20 категоріях (тоді знижка мала становити 10%), а з серпня до них додалися продукти, на які раніше поширювались цінові обмеження. Поза акційною пропозицією їх заборонено продавати дорожче закупівельної вартості.

Також в Угорщині з липня діє система онлайн-моніторингу цін, покликана підвищити конкуренцію на ринку і тим самим знизити ціни на продукти.