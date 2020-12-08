В Верховной Раде определились с датой голосования по бюджету-2021
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4000 о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении на пленарном заседании 15 декабря. Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета парламента, народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк на своем telegram-канале.
"Через неделю, в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. В повестке ожидаем принятие бюджета следующего года", – написал нардеп.
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Он добавил, что на пленарном заседании 15 ноября Верховная Рада также рассмотрит продление на год спецзакона о Донбассе (№4467) и закона о возвращении полномочий Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) в рамках восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения Конституционного суда.
"Будет интересный день", – пообещал Ярослав Железняк.
- 27 ноября глава министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин после переговоров с МВФ уменьшил дефицит в проекте бюджета на 24 млрд грн.
- 30 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков предположил, что законопроект о госбюджете могут рассмотреть на внеочередном заседании парламента.
- 4 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в бюджете-2021 не предусмотрено сокращение пенсий.
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