В Верховной Раде определились с датой голосования по бюджету-2021

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4000 о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении на пленарном заседании 15 декабря. Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета парламента, народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк на своем telegram-канале.

"Через неделю, в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. В повестке ожидаем принятие бюджета следующего года", – написал нардеп.

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Он добавил, что на пленарном заседании 15 ноября Верховная Рада также рассмотрит продление на год спецзакона о Донбассе (№4467) и закона о возвращении полномочий Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) в рамках восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения Конституционного суда.

"Будет интересный день", – пообещал Ярослав Железняк.

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Роман Брыль

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