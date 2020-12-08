UA

В Верховной Раде определились с датой голосования по бюджету-2021

08.12.2020, 15:15
В Верховной Раде определились с датой голосования по бюджету-2021 - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4000 о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении на пленарном заседании 15 декабря. Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета парламента, народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк на своем telegram-канале.   

"Через неделю, в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. В повестке ожидаем принятие бюджета следующего года", – написал нардеп.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Он добавил, что на пленарном заседании 15 ноября Верховная Рада также рассмотрит продление на год спецзакона о Донбассе (№4467) и закона о возвращении полномочий Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) в рамках восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения Конституционного суда.

"Будет интересный день", – пообещал Ярослав Железняк.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
голосование по бюджету бюджет 2021

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса
 