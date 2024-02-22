Верховная Рада одобрила введение электронных аграрных нот

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Депутаты Верховной Рады 263 голосами поддержали во втором чтении законопроект №9266 об электронных аграрных расписках (аграрных нотах). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Парламент принял этот законопроект за основу еще в июле 2023 года.

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Электронная аграрная расписка — инструмент обращения на рынках капитала, может являться объектом купли-продажи и других сделок, является источником прибыли и выступает разновидностью денежного капитала.

Иными словами, аграрная нота является неэмиссионной ценной бумагой.

Электронная аграрная расписка позволяет использовать в качестве залога будущий урожай, живых животных и продукты сельхозпереработки.

Принятый законопроект расширяет круг субъектов, которые могут выдавать электронные аграрные расписки по сравнению с традиционными бумажными. В частности добавлены сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, члены которых имеют земельные участки сельскохозяйственного назначения или право пользования таким земельным участком.

Документ упрощает и удешевляет выдачу, обращение и прекращение электронной аграрной расписки по сравнению с традиционными бумажными.

Законопроект обеспечивает надежность электронной аграрной расписки. Если у должника отсутствует залог по электронной аграрной расписке, то кредитор может взыскать ссуду на основании специальной выписки из Реестра электронных аграрных расписок за счет другого имущества.

22 февраля 2024 года Верховная Рада приняла закон о реформе фондового рынка.

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