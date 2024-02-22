Верховная Рада одобрила введение электронных аграрных нот
Депутаты Верховной Рады 263 голосами поддержали во втором чтении законопроект №9266 об электронных аграрных расписках (аграрных нотах). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Парламент принял этот законопроект за основу еще в июле 2023 года.
Электронная аграрная расписка — инструмент обращения на рынках капитала, может являться объектом купли-продажи и других сделок, является источником прибыли и выступает разновидностью денежного капитала.
Иными словами, аграрная нота является неэмиссионной ценной бумагой.
Электронная аграрная расписка позволяет использовать в качестве залога будущий урожай, живых животных и продукты сельхозпереработки.
Принятый законопроект расширяет круг субъектов, которые могут выдавать электронные аграрные расписки по сравнению с традиционными бумажными. В частности добавлены сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, члены которых имеют земельные участки сельскохозяйственного назначения или право пользования таким земельным участком.
Документ упрощает и удешевляет выдачу, обращение и прекращение электронной аграрной расписки по сравнению с традиционными бумажными.
Законопроект обеспечивает надежность электронной аграрной расписки. Если у должника отсутствует залог по электронной аграрной расписке, то кредитор может взыскать ссуду на основании специальной выписки из Реестра электронных аграрных расписок за счет другого имущества.
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