Верховна Рада схвалила запровадження електронних аграрних нот

Фото: depositphotos.com

Депутати Верховної Ради 263 голосами підтримали у другому читанні законопроєкт №9266 про електронні аграрні розписки (аграрні ноти). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент ухвалив цей законопроєкт за основу ще в липні 2023 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Електронна аграрна розписка — інструмент обігу на ринках капіталу, може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, є джерелом прибутку і є різновидом грошового капіталу.

Іншими словами, аграрна нота є неемісійним цінним папером.

Електронна аграрна розписка дозволяє використовувати як заставу майбутній урожай, живих тварин та продукти сільгосппереробки.

Ухвалений законопроєкт розширює коло суб'єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки, порівняно з традиційними паперовими. Зокрема, додані сільськогосподарські обслуговчі кооперативи, члени яких мають земельні ділянки сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою.

Документ спрощує та здешевлює видачу, обіг та припинення електронної аграрної розписки порівняно з традиційними паперовими.

Законопроєкт забезпечує надійність електронної аграрної розписки. Якщо боржник не має застави за електронною аграрною розпискою, то кредитор може стягнути позику на підставі спеціальної виписки з Реєстру електронних аграрних розписок коштом іншого майна.

22 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про реформу фондового ринку.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube