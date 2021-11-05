Верховная Рада разблокировала подписание законов о независимости Нацбанка

Депутаты Верховной Рады не поддержали проект постановления об отмене решения парламента о принятии законопроекта №5850, направленного на укрепление независимости Национального банка Украины. За принятие проекта постановления проголосовали только 56 нардепов, сообщается на сайте ВР.

Авторы проекта постановления, народные депутаты от Батькивщины, считают, что законопроект №5850 принят с нарушением Конституции и регламента Верховной Рады.

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После провала голосования по проекту постановления, законопроект №5850 подписал глава ВР Руслан Стефанчук и документ направлен на подпись президенту.

Законопроект №5850, а также два сопутствующих законопроекта №5852 и № 5853, необходимы для сотрудничества с МВФ в рамках программы Stand-by.

В частности документ расширяет перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, председателя НБУ и его заместителей, и дополняет перечень оснований для увольнения таких лиц.

Закон уточняет отдельные нормы о полномочиях Совета НБУ и порядке его взаимодействия с правлением.

Уточняется инструментарий НБУ для более эффективного управления золотовалютным резервом, определяется круг контрагентов, с которыми можно будет проводить операции с золотовалютным резервом. Также меняется подход к изъятию избыточной ликвидности путем предоставления Нацбанку права начислять проценты на средства, размещенные на счетах банков, открытых в НБУ.

Законом также предложено установить возможность для НБУ обеспечивать представительство своих интересов в органах власти иностранных государств, защищать права и интересы в заграничных юрисдикционных органах.

Закрепляется право Нацбанка проводить проверки банков и юрлиц, которым предоставлены лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

Устанавливается право (вместо обязанности) для Нацбанка и правительства проводить взаимные консультации.

Документ исключает положение статьи 52 закона "О Национальном банке" о поддержке экономической политики правительства.

19 октября 2021 года Верховная рада приняла три законопроекта о независимости НБУ под требования МВФ. В тот же день в Кабмине сообщили, что МВФ может продлить срок действия программы Stand-by до конца июня 2022 года. По результатам первого пересмотра программы, Украина получит от МВФ транш в размере $700 млн.

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Роман Брыль

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