Верховная Рада разблокировала получение кредита на 1,2 млрд евро

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления №0063-П об отмене принятия закона о получении Украиной кредита в 1,2 млрд евро от Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-центр ВРУ.

Проект постановления поддержало только 48 народных депутатов из необходимых 226. Согласно ст. 48 Регламента Верховной Рады, теперь глава Верховной Рады может подписать закон и передать его на подпись президенту Украины.

Автор проекта постановления об отмене ратификации Меморандума с ЕС Анна Скороход заявила, что закон был принят с нарушениями Конституции Украины и регламента Верховной Рады.

23 июля в Брюсселе Украина подписала Меморандум с ЕС о получении макрофинансовой помощи. ЕС гарантировал выделить 1,2 млрд евро для преодоления последствий коронакризиса.

25 августа Верховная Рада ратифицировала Меморандум Законопроект №0063 поддержало 248 народных депутатов. Кредит будет разделен на два транша по 600 000 евро.

26 августа депутат Анна Скороход зарегистрировала проект постановления об отмене закона №0063 "О получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1,2 млрд евро

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.