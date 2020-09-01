Верховный суд восстановил на работе главу департамента НБУ, конфликтовавшую с Рожковой
Верховный Суд 28 августа отказал в кассационной жалобе Национального банка Украины и оставил без изменений решение предыдущих судов, восстановивших на работе экс-директора департамента инспекционных проверок банков НБУ Татьяну Лебединец, сообщает Finbalance.
Предыдущими судебными решениями был удовлетворен иск Лебединец к Нацбанку и отменен приказ экс-главы НБУ Якова Смолия от 11 декабря 2017 года об ее увольнении, восстановив ее в должности директора департамента инспекционных проверок банков НБУ с 12 декабря 2017 года.
Верховный Суд также указал об отмене приказа Нацбанка о привлечении Татьяны Лебединец к дисциплинарной ответственности, которым ей объявлялся выговор и который в т.ч. был основанием для ее увольнения.
По данным издания, у Татьяны Лебединец во время ее работы в НБУ был конфликт с Екатериной Рожковой, нынешним первым заместителем главы Нацбанка относительно forensic audit ПриватБанка.
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