Верховный суд восстановил на работе главу департамента НБУ, конфликтовавшую с Рожковой

Верховный Суд 28 августа отказал в кассационной жалобе Национального банка Украины и оставил без изменений решение предыдущих судов, восстановивших на работе экс-директора департамента инспекционных проверок банков НБУ Татьяну Лебединец, сообщает Finbalance.

Предыдущими судебными решениями был удовлетворен иск Лебединец к Нацбанку и отменен приказ экс-главы НБУ Якова Смолия от 11 декабря 2017 года об ее увольнении, восстановив ее в должности директора департамента инспекционных проверок банков НБУ с 12 декабря 2017 года.

Верховный Суд также указал об отмене приказа Нацбанка о привлечении Татьяны Лебединец к дисциплинарной ответственности, которым ей объявлялся выговор и который в т.ч. был основанием для ее увольнения.

По данным издания, у Татьяны Лебединец во время ее работы в НБУ был конфликт с Екатериной Рожковой, нынешним первым заместителем главы Нацбанка относительно forensic audit ПриватБанка.

Forensic audit - это изучение и оценка финансовых отчетов фирмы или физического лица для получения доказательств, которые могут быть использованы в суде или судебном разбирательстве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.