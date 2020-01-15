Верланов назначил нового и.о. руководителя налоговой в Одессе

Исполняющим обязанности начальника Главного управления ГНС Одесской области назначен бывший глава ГФС области Владимир Астрейко. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГНС Украины Сергей Верланов, пишет издание Думская.

В 2015-2019 годах Астрейко возглавлял областное управление Государственной фискальной службы.

В 2019 году Астрейко вместе с семьей задекларировал три квартиры в Одессе и жилой дом в пгт Таирово. Также новому и.о. ГНС области принадлежит 40-летний ВАЗ 21063, а его супруге Аudi Q7 2013 года выпуска и Mazda CX-5 2018 года. В его собственности находится компьютерная программа Легальный акциз.