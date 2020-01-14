Руководство ГНС Одесской области отстранили от обязанностей

Все руководство Государственной налоговой службы Одесской области отстранили от выполнения обязанностей. Это связано разоблачением и.о.начальника Главного управления в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 369 УК - "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Об этом написал глава ГНС Сергей Верланов на своей странице Facebook.

Как сообщили в НАБУ, и.о. начальника Главного управления налоговой службы предложила прокурору $25 000 руководителю ежемесячно. В ответ на это он должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой.

Варланов в свою очередь поручил отстранить от выполнения обязанностей все руководство ГНС Одесской области и инициировал внутренее расследование.

"Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС ​​и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей", - добавил он.

Глава ГНС также гарантировал поддержку НАБУ и другим правоохранителям полное сотрудничество.

Министр финансов Оксана Маркарова также отреагировала на произошедшее:

"Хотя всех кандидатов на и.о. к моменту проведения конкурсов проверяли запросами практически во всех правоохранительных органах, очевидно, что из этой истории надо предпринять немедленные выводы и о работе внутренних служб ГНС и относительно будущих конкурсов, которые вот-вот начнутся на уже постоянных региональных руководителей ГНС сразу после принятия ЗУ о едином юрлице в ГНС", - написала она.