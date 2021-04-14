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Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций Украины

14.04.2021, 15:45
Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций Украины - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабинет министров назначил экс-министра экономического развития и нынешнего внештатного советника главы Офиса президента Андрея ЕрмакаТимофея Милованова – и.о. главы государственной компании "Национальный фонд инвестиций Украины". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своем telegram-канале. 

После назначения Милованов сохранит пост президента Киевской школы экономики.

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Национальный фонд инвестиций был создан в апреле текущего года. Задача новой государственной компании – управление совместными инвестиционными проектами с суверенными фондами ОАЭ, Катара и других стран.

Планируется, что со временем фонд будет преобразован в акционерное общество. Начальный уставной капитал Национального фонда инвестиций – 100 млн грн.

Тимофей Милованов закончил КПИ в 1997 году и Киево-Могилянскую академию в 1999-м. В 2004 году получил степень PhD по экономике в американском университете Висконсин-Мэдисон. 7 июля 2016 года Милованова выбрали в Совет Нацбанка, а с октября того же года он был замглавы Совета. С августа 2019 по март 2020 года был министром экономического развития в правительстве Алексея Гончарука. В этот период значился на сайте Киевской школы экономики в статусе ее почетного президента.

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Роман Брыль
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Тимофей Милованов офис президента национальный фонд инвестиций
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