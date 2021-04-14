Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций Украины
Кабинет министров назначил экс-министра экономического развития и нынешнего внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака – Тимофея Милованова – и.о. главы государственной компании "Национальный фонд инвестиций Украины". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своем telegram-канале.
После назначения Милованов сохранит пост президента Киевской школы экономики.
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Национальный фонд инвестиций был создан в апреле текущего года. Задача новой государственной компании – управление совместными инвестиционными проектами с суверенными фондами ОАЭ, Катара и других стран.
Планируется, что со временем фонд будет преобразован в акционерное общество. Начальный уставной капитал Национального фонда инвестиций – 100 млн грн.
- 22 ноября 2020 года экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
- 19 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать национальный фонд инвестиций.
- 2 апреля 2021 года Кабинет министров принял постановление о создании государственной компании Национальный фонд инвестиций Украины.
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