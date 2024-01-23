Военные части получат 9,6 млрд грн от "военного" НДФЛ: Кабмин утвердил порядок

Правительство Украины определило правила, по которым 10% от "военного" НДФЛ будут идти на финансирование нужд военных частей

Фото: Минобороны

Кабинет министров на заседании 23 января утвердил порядок передачи военным частям 10% поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом сообщило Министерство финансов.

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В ноябре 2023 года Верховная Рада изъяла "военный" НДФЛ из местных бюджетов и передала его в государственный бюджет в пропорции:

→ 45% – на дроны (около 43 млрд грн в 2024 году);

→ 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);

→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (9,6 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.

Сегодня правительство приняло постановление, определяющее порядок направления денег, источником которых является 10% части военного НДФЛ.

Оно также передает бюджетные назначения на сумму 9,6 млрд грн от Министерства финансов соответствующим главным распорядителям бюджетных средств: Минобороны, Министерству внутренних дел, Главному управлению разведки, Службе внешней разведки и Службе безопасности Украины.

Порядок устанавливает механизм распределения денег между воинскими частями, направления для средств, процедуру взаимодействия между государственными органами для оперативного перечисления денег.