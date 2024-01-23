Військові частини отримають 9,6 млрд грн від "військового" ПДФО: Кабмін затвердив порядок

Уряд України визначив правила, за якими 10% від "військового" ПДФО будуть йти на фінансування потреб військових частин

Фото: Міноборони

Кабінет міністрів на засіданні 23 січня затвердив порядок передання військовим частинам 10% надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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У листопаді 2023 року Верховна Рада вилучила "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів та передала його до державного бюджету в пропорції:

→ 45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);

→ 45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (9,6 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.

Сьогодні уряд ухвалив постанову, яка визначає порядок спрямування грошей, джерелом яких є 10% частини військового ПДФО.

Вона також передає бюджетні призначення на суму 9,6 млрд грн від Міністерства фінансів до відповідних головних розпорядників бюджетних коштів: Міноборони, Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки, Службі зовнішньої розвідки та Службі безпеки України.

Порядок встановлює механізм розподілу грошей між військовими частинами, напрямки для коштів, процедуру взаємодії між державними органами для оперативного перерахування грошей.