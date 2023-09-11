UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Война, а он объявляет тендер на 300 млн". В Киеве уволят директора Ледового стадиона

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 16:59
Фото: Pexels

Министерство молодежи и спорта решило уволить директора государственного предприятия "Центральная учебно-тренировочная база Ледовый стадион" в связи с объявлением тендера на строительство теннисных кортов в Киеве стоимостью более 300 млн грн. Об этом в эфире единого телемарафона сказал министр Вадим Гутцайт.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Директор сейчас готовится к увольнению, потому что я такое не могу простить. В стране война, а он объявляет тендер на 300 млн грн", – сказал он.

Тендер на создание Национального теннисного центра был отменен спустя несколько часов после объявления.

Директор предприятия Павел Андриевский затем заявил, что объявление тендера было ошибкой.

"По тендеру, который объявило ГП "ЦУТБ Ледовый стадион" на проведение капитального ремонта зданий и теннисных кортов. Этот тендер был объявлен ошибочно и отменен в тот же день, в течение двух часов с момента объявления. Бюджетные средства на этот тендер не использованы", – заявил он.

По словам директора, капитальный ремонт теннисных кортов начат в 2018 году, и к моменту полномасштабного вторжения РФ в Украину объект был готов почти на 60%.

Андрей Водяный
госзакупкиминспортаВадим ГутцайтЛедовый стадион
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 