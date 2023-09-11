"Война, а он объявляет тендер на 300 млн". В Киеве уволят директора Ледового стадиона

Министерство молодежи и спорта решило уволить директора государственного предприятия "Центральная учебно-тренировочная база Ледовый стадион" в связи с объявлением тендера на строительство теннисных кортов в Киеве стоимостью более 300 млн грн. Об этом в эфире единого телемарафона сказал министр Вадим Гутцайт.

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"Директор сейчас готовится к увольнению, потому что я такое не могу простить. В стране война, а он объявляет тендер на 300 млн грн", – сказал он.



Тендер на создание Национального теннисного центра был отменен спустя несколько часов после объявления.

Директор предприятия Павел Андриевский затем заявил, что объявление тендера было ошибкой.

"По тендеру, который объявило ГП "ЦУТБ Ледовый стадион" на проведение капитального ремонта зданий и теннисных кортов. Этот тендер был объявлен ошибочно и отменен в тот же день, в течение двух часов с момента объявления. Бюджетные средства на этот тендер не использованы", – заявил он.

По словам директора, капитальный ремонт теннисных кортов начат в 2018 году, и к моменту полномасштабного вторжения РФ в Украину объект был готов почти на 60%.