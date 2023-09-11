"Війна, а він оголошує тендер на 300 млн". У Києві звільнять директора Льодового стадіону

Міністерство молоді та спорту вирішило звільнити директора державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база Льодовий стадіон" через оголошення тендеру на будівництво тенісних кортів в Києві вартістю понад 300 млн грн. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав міністр Вадим Гутцайт.

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"Директор зараз готується на звільнення, тому що я таке не можу пробачити. В країні війна, а він оголошує тендер на 300 млн грн", – сказав він.

Тендер на створення Національного тенісного центру був скасований через кілька годин після оголошення.

Директор підприємства Павло Андрієвський потім заявив, що оголошення тендеру було помилкою.

"Щодо тендера, який оголосило ДП "ЦУТБ Льодовий стадіон" на проведення капітального ремонту будівель і тенісних кортів. Цей тендер було оголошено помилково й скасовано того самого дня, протягом двох годин з моменту оголошення. Бюджетні кошти на цей тендер не використано", – заявив він.

За словами директора, капітальний ремонт тенісних кортів розпочато 2018 року, і на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну об'єкт був готовий майже на 60%.