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08.04.2019, 11:12

Возмещение НДС выросло на треть

Возмещение НДС выросло на треть

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года сумма возмещения выросла на 34,8%

В течение января-марта 2019 года Государственная фискальная служба Украины (ГФС) возместила плательщикам 45,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 34,8%, или на 11,7 млрд грн. В январе-марте 2018 года плательщикам возместили 33,6 млрд грн.

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Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 15 млрд грн. В течение 2018 года она составляла 11 млрд грн.

В марте 2019 год плательщикам вернули 12,6 млрд грн НДС, что на 25%, или на 2,5 млрд грн больше, чем в марте 2018 года.

В ГФС напоминают, что поскольку весь процесс автоматический и прозрачный, отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС.

Напомним, что за два первых месяца этого года ГФС возместила плательщикам 32,8 млрд грн НДС.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации заявляли, что более двух лет предприниматели не могут получить "старые" суммы возмещения НДС, которые образовались до 1 февраля 2016 года, поскольку они не были включены в Единый реестр налоговых накладных на основании различных причин. Согласно данным Минфина и ГФС, эти долги по НДС оцениваются в 4,7 млрд грн.

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Теги: возмещение НДС, ГФС
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