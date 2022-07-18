Впервые с начала войны. Банки в мае получили более 6 млрд грн прибыли

Украинские банки после начала военных действий в мае получили 6,1 миллиарда гривень прибыли, сообщает система открытых данных Опендатабот.

Основную долю прибыли (78% или 4,8 млрд грн) среди всех украинских банков заработал ПриватБанк. В небольшой плюс также вышел Укргазбанк – 0,4 млрд грн. Другие государственные банки по-прежнему несут убытки.

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Банки с иностранным капиталом заработали за май 1,96 млрд грн. Основная прибыль – это заработки ОТП Банк (1,1 млрд грн), Райффайзен (0,5 млрд грн) и УкрСиббанк (0,4 млрд грн).

В группе банков с частным капиталом лидирует банк Пивденный с прибылью 0,3 млрд за 5 месяцев 2022 года, вторую позицию занимает ПУМБ с прибылью 0,22 млрд грн.

Баланс украинских банков с частным капиталом оставался положительным на протяжении всех месяцев войны, в отличие от остальных банков.

В целом баланс украинских банков все еще остается отрицательным – 1,3 млрд грн.

В 2021 году платежеспособные банки получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое больше, чем в 2020 году (39,7 млрд грн), и на 33% больше, чем в докризисном 2019 (58,4 млрд грн).

Но после начала полномасштабной войны банки впервые с 2017 года начали работать в убыток.

Наталия Софиенко

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