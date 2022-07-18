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Впервые с начала войны. Банки в мае получили более 6 млрд грн прибыли

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 14:25
Впервые с начала войны. Банки в мае получили более 6 млрд грн прибыли - Фото
ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

Украинские банки после начала военных действий в мае получили 6,1 миллиарда гривень прибыли, сообщает система открытых данных Опендатабот.

Основную долю прибыли (78% или 4,8 млрд грн) среди всех украинских банков заработал ПриватБанк. В небольшой плюс также вышел Укргазбанк – 0,4 млрд грн. Другие государственные банки по-прежнему несут убытки.

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Банки с иностранным капиталом заработали за май 1,96 млрд грн. Основная прибыль – это заработки ОТП Банк (1,1 млрд грн), Райффайзен (0,5 млрд грн) и УкрСиббанк (0,4 млрд грн).

В группе банков с частным капиталом лидирует банк Пивденный с прибылью 0,3 млрд за 5 месяцев 2022 года, вторую позицию занимает ПУМБ с прибылью 0,22 млрд грн.

Баланс украинских банков с частным капиталом оставался положительным на протяжении всех месяцев войны, в отличие от остальных банков.

В целом баланс украинских банков все еще остается отрицательным – 1,3 млрд грн.

Наталия Софиенко
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ПУМБ ПриватБанк прибыль банков Райффайзен Укргазбанк﻿
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