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Впервые за год украинцы продали больше валюты, чем купили

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 17:43
Впервые за год украинцы продали больше валюты, чем купили - Фото
Фото: Pexels

По данным, опубликованным Национальным банком, в июне этого года объемы продаж валюты украинцами превысили объемы ее покупки впервые с июля прошлого года.

Согласно отчету, чистая продажа составила 17,8 млн долларов по сравнению с чистой покупкой 158,6 млн долларов в мае и 224,4 млн долларов в апреле.

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Национальный банк сообщил, что такой результат был достигнут благодаря чистой продаже безналичной валюты, которая в прошлом месяце выросла до 194,2 млн долларов с 91,6 млн долларов в мае.

В целом объем продаж безналичной валюты населением вырос в июне до 277,2 млн долларов с 231,6 млн долларов в мае, тогда как объем покупки сократился до 82,9 млн долларов со 140 млн долларов в мае.

Эта тенденция связана со снижением интереса населения к покупке безналичной валюты из-за ее размещения на трехмесячном депозите. С укреплением гривни разница между курсами на наличном и безналичном рынках стала минимальной.

Одновременно с покупкой безналичной валюты объем продаж наличной валюты также вырос по сравнению с маем с 1,37 млрд долларов до 1,39 млрд долларов, в то время как покупка сократилась с 1,62 млрд долларов до 1,57 млрд долларов.

Оборот на официальном наличном валютном рынке в июне остался на уровне около 3 млрд долларов, что на 73,1% больше, чем в июне 2022 года.

В июне курс доллара на наличном рынке колебался от 37,1-37,3 гривни за доллар при официальном курсе, установленном Национальным банком с конца июля прошлого года, 36,57 гривни за доллар.

Наталия Софиенко
нацбанквалюта
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