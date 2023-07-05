Вперше за рік українці продали більше валюти, аніж купили

За даними, опублікованими Національним банком, у червні цього року обсяги продажу валюти українцями перевищили обсяги її купівлі вперше з липня минулого року.

Згідно зі звітом, чистий продаж склав 17,8 млн доларів у порівнянні з чистою купівлею 158,6 млн доларів у травні та 224,4 млн доларів у квітні.

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Національний банк повідомив, що такий результат був досягнутий завдяки чистому продажу безготівкової валюти, який у минулому місяці зріс до 194,2 млн доларів з 91,6 млн доларів у травні.

Загалом обсяг продажу безготівкової валюти населенням зріс у червні до 277,2 млн доларів з 231,6 млн доларів у травні, тоді як обсяг купівлі скоротився до 82,9 млн доларів з 140 млн доларів у травні.

Ця тенденція пов'язана зі зниженням інтересу населення до купівлі безготівкової валюти через її розміщення на тримісячному депозиті. Зі зміцненням гривні різниця між курсами на готівковому та безготівковому ринках стала мінімальною.

Одночасно з купівлею безготівкової валюти, обсяг продажу готівкової валюти також зріс у порівнянні з травнем з 1,37 млрд доларів до 1,39 млрд доларів, в той час як купівля скоротилася з 1,62 млрд доларів до 1,57 млрд доларів.

Оборот на офіційному готівковому валютному ринку у червні залишився на рівні близько 3 млрд доларів, що на 73,1% більше, ніж у червні 2022 року.

У червні курс долара на готівковому ринку коливався від 37,1-37,3 гривень за долар за офіційного курсу, встановленого Національним банком з кінця липня минулого року, 36,57 гривень за долар.