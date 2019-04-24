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24.04.2019, 13:22

Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

Банк назвал ключевые реформы в стране за последние пять лет

В течение последних пяти лет Украина столкнулась я рядом острых проблем в сфере политики, безопасности и экономики, но все равно реализовала ряд ключевых реформ, говорится в сообщении Всемирного банка.

Во Всемирном банке отметили, что к ключевым реформам относятся: фискальная консолидация, переход на гибкий валютный курс, реформирование тарифов на энергоносители и системы соцпомощи, прозрачность государственных закупок, упрощение регулирования бизнеса.

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К другим важным реформам банк относит: стабилизацию и реструктуризацию банковского сектора, реформа в сфере здравоохранения, создание антикоррупционных органов, а также внедрение декларирования имущества и доходов должностными и служебными гослицами.

При этом во Всемирном банке признали, что внедрение декларирования имущества и доходов для чиновников долгое время сдерживалось "влиятельными кругами, которые и дальше продолжают противодействовать реформам".

"В перспективе Украине необходимо будет проводить реформы по многим направлениям, чтобы обеспечить устойчивое восстановление экономики и общее процветание", - заключили во Всемирном банке.

Напомним, 5 марта Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%.

Ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по банковской деятельности Виктория Страхова назвала восемь приоритетов реформы финсектора.

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Теги: реформы, Всемирный банк
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