Всемирный Банк перезапустит Doing Business. Что изменится в новом рейтинге
Всемирный Банк в течение двух лет создаст обновленный рейтинг бизнес-климата стран Doing Business, публикация которого прекратилась в 2020 году после обвинений в манипуляции данными. Об этом агентству Reuters сообщила главный экономист ВБ Кармен Рейнхард.
По ее словам, сегодня уже ясны некоторые ключевые концепции нового рейтинга.
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В частности, методология составления рейтинга станет более прозрачной.
Будет уменьшена роль государственных организаций в предоставлении консультационных услуг по анализу данных.
Сбором и анализом данных будут заниматься преимущественно независимые компании и организации.
Также меньшее значение будет уделяться важности места, которое та или иная страна занимает в рейтинге.
В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии.
По данным юридической компании WilmerHale, источником искажения данных рейтинга в пользу некоторых стран могли быть сотрудники Всемирного Банка, включая нынешнюю главу МВФ Кристалину Георгиеву.
На данном этапе WilmerHale готовит второй отчет по расследованию манипуляциями данных при публикации Doing Business.
- 28 августа 2020 года Всемирный банк перенес на неопределенный срок публикацию рейтинга Doing Business из-за обнаруженных нарушений при сборе и изменении данных. 16 сентября 2021 года Всемирный банк принял решение прекратить публикацию Doing Business. В октябре Исполнительный совет МВФ не счел убедительными доказательства причастности нынешнего директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой к манипуляции данными рейтинга Doing Business 2018.
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