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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики и дал прогноз по Украине

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12.01.2022, 09:40
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики и дал прогноз по Украине - Фото
Всемирный банк (фото - ЕРА)

Темпы роста мировой экономики после подъема в прошлом году будут замедляться – с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году. Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка.

По сравнению с предыдущим отчетом ВБ, обнародованным в июне прошлого года, прогноз глобального роста снизился на 0,2% в 2021 и 2022 годах, однако увеличился на 0,1% в 2023-м.

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Негативная тенденция объясняется, в частности, угасающим спросом, а также прекращением фискальной и монетарной поддержки во всем мире на фоне пандемии.

"Быстрое распространение варианта Омикрон указывает на то, что пандемия, вероятно, продолжит подрывать экономическую активность в ближайшей перспективе. Кроме того, заметное замедление крупных экономик, включая США и Китай, будет влиять на внешний спрос в развивающихся странах и на формирующихся рынках", – отмечают во Всемирном банке.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2022 году на 3,2%, а в 2023 году – на 3,5%.

Его оценка по росту украинской экономики за 2021 год – 3,4% (в 2020 году ВВП Украины сократился на 4,0%, в 2019 году увеличился на 3,2%).

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Наталия Софиенко
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мировая экономика Всемирный банк
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