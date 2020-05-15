Всемирный банк выделит Украине $135 млн на здравоохранение

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $135 млн на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Согласно подписанному Министерством здравоохранения соглашению, $35 млн из этой суммы направят на усиление защиты населения и противодействие распространению эпидемии COVID-19.

Остальные деньги используют для закупку оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и улучшение помощи при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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Ранее Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере $150 млн. Из них $50 млн пойдут на соцпомощь семьям с низким уровнем дохода.

25 марта в ООН объявили о Глобальном плане гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19. По словам постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, помощь для Украины предусмотрена в размере $33 млн.