ВВП Израиля обвалился из-за войны с ХАМАС

Несмотря на резкое падение ВВП в четвертом квартале, экономика Израиля выросла на 2% в годовом выражении за весь 2023 год

Фото: Alaa Badarhen/EPA

ВВП Израиля сократился на 19% в годовом исчислении в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные израильского Центрального статистического бюро.

На падение ВВП "напрямую повлияла" война с ХАМАС, подтвердили в статистическом ведомстве. Боевики ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа 7 октября.

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Война резко сократила расходы, поездки и инвестиции в конце прошлого года.

Частные расходы упали на 26,3%, экспорт упал на 18,3%, а инвестиции в основной капитал, особенно в жилые здания, сократились на 67,8%.

Значительное падение переживает строительный сектор из-за нехватки рабочей силы после мобилизации и сокращения числа палестинских рабочих.

При этом государственные расходы, в основном на военные нужды и компенсацию предприятиям и домохозяйствам, выросли на 88,1%.

Несмотря на резкое падение ВВП в четвертом квартале, экономика Израиля выросла на 2% в годовом исчислении за весь 2023 год. До нападения ХАМАС ожидалось, что годовой рост ВВП Израиля составит 3,5%.

Спад экономики Израиля "оказался намного сильнее, чем ожидалось, и подчеркивает масштабы ущерба от атак ХАМАС и войны в секторе Газа", подчеркнул в комментарии ВВС экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics Лиам Пич. По его словам, рост экономики Израиля на 2024 год "будет одним из самых низких за всю историю" страны.

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