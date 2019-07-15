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15.07.2019, 11:06

ВВП Китая показал минимальный рост за 27 лет

ВВП Китая показал минимальный рост за 27 лет

Рост китайского ВВП по итогам первой половины года составил 6,3%

Экономика Китая выросла по итогам второго квартала 2019 года на 6,2% в годовом выражении. Об этом свидетельствует информация Государственного статистического бюро КНР.

По данным ведомства, за отчетный период ВВП страны в годовом выражении вырос на 45,09 трлн юаней ($6,6 трлн).

Рост ВВП по итогам первой половины года оказался минимальным за всю историю наблюдений - с марта 1992 года, составив 6,3% в год.

По итогам 2018 года темпы роста экономики КНР оказались на минимальном уровне с 1990 года (6,6%).

В то же время общий объем экономики Китая составляет 90,03 трлн юаней (около $13,2 трлн). Это второй показатель в мире.

Ранее экономисты агентства Bloomberg смоделировали несколько сценариев, по которым может развиваться торговая война между США и Китаем. По их прогнозам, торговая война может привести к убыткам мировой экономике в размере $600 млрд до 2021 года. В МВФ считают, что торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

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Теги: торговая война, ввп китая
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