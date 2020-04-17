ВВП Китая рухнул впервые с 1992 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом исчислении на фоне влияния вспышки эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
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За первые три месяца 2020 года ВВП составил 20,65 трлн юаней (около $2,91 трлн).
Официальные данные о квартальном ВВП ведутся в Китае с 1992 года. За все это время сокращение экономики не фиксировалось ни разу.
Как отмечает Reuters, небольшим утешением стали данные о меньшем, чем ожидалось, падении промышленного производства в марте, что может означать, что усилия правительства по поддержке экономики, предпринимаемые с февраля, работают.
Объем промышленного производства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении вместо ожидавшегося падения на 7,3%.
Вместе с тем розничные продажи в стране упали в марте на 15,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Аналитики ожидали сокращения на 10%.
Экономика Китая в 2020 году вырастет на 2,5%, минимальными темпами почти за полвека, полагают экономисты, опрошенные агентством на прошлой неделе.
The Wall Street Journal пишет, что резкий экономический спад в КНР показывает, с чем столкнутся другие страны в условиях пандемии коронавируса, которая привела к остановке деловой активности и разрыву глобальных цепочек поставок из-за закрытия границ.
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