ВВП Китая рухнул впервые с 1992 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом исчислении на фоне влияния вспышки эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

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За первые три месяца 2020 года ВВП составил 20,65 трлн юаней (около $2,91 трлн).

Официальные данные о квартальном ВВП ведутся в Китае с 1992 года. За все это время сокращение экономики не фиксировалось ни разу.

Как отмечает Reuters, небольшим утешением стали данные о меньшем, чем ожидалось, падении промышленного производства в марте, что может означать, что усилия правительства по поддержке экономики, предпринимаемые с февраля, работают.

Объем промышленного производства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении вместо ожидавшегося падения на 7,3%.

Вместе с тем розничные продажи в стране упали в марте на 15,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Аналитики ожидали сокращения на 10%.

Экономика Китая в 2020 году вырастет на 2,5%, минимальными темпами почти за полвека, полагают экономисты, опрошенные агентством на прошлой неделе.

The Wall Street Journal пишет, что резкий экономический спад в КНР показывает, с чем столкнутся другие страны в условиях пандемии коронавируса, которая привела к остановке деловой активности и разрыву глобальных цепочек поставок из-за закрытия границ.

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В четвертом квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6% в годовом выражении.

15 апреля Центральный банк Китая усилил поддержку пострадавшей от коронавируса экономики, снизив одну из ключевых ставок до рекордного минимума.

За два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5% . И это - самый низкий показатель с 1990 года.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозировали спад экономики КНР на 9% по итогам первого квартала.